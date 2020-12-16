السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس القطاع الشرقي للتوزيع بالشركة السعودية للكهرباء



حفر الباطن 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

استقبل سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد اليوم ، المهندس فؤاد بن محمد العبدالقادر رئيس القطاع الشرقي للتوزيع بالشركة

وجرى أثناء اللقاء التباحث حول احتياجات المحافظة من المشاريع وتوصيل الكهرباء للمخططات الحكومية, بالإضافة إلى مناقشة وضع خطة زمنية لتحويل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل الأحياء من هوائية إلى أرضية، ورفع مستوى المكتب التابع للشركة إلى إدارة للسعي إلى خدمة الأهالي بصورة أفضل.

وفي ختام اللقاء شكر سموه حرص المسؤولين في الشركة على زيارتهم المحافظة للوقوف على احتياجاتها، مشيدا بما تبذله الشركة من جهود في إيصال خدمات الكهرباء لجميع المستفيدين بالمحافظة، وتعاونهم المشترك مع الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

21:17ت م

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حفر الباطن 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واساستقبل سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد اليوم ، المهندس فؤاد بن محمد العبدالقادر رئيس القطاع الشرقي للتوزيع بالشركة السعودية للكهرباء والوفد المرافق له، بحضور أمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي.وجرى أثناء اللقاء التباحث حول احتياجات المحافظة من المشاريع وتوصيل الكهرباء للمخططات الحكومية, بالإضافة إلى مناقشة وضع خطة زمنية لتحويل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل الأحياء من هوائية إلى أرضية، ورفع مستوى المكتب التابع للشركة إلى إدارة للسعي إلى خدمة الأهالي بصورة أفضل.وفي ختام اللقاء شكر سموه حرص المسؤولين في الشركة على زيارتهم المحافظة للوقوف على احتياجاتها، مشيدا بما تبذله الشركة من جهود في إيصال خدمات الكهرباء لجميع المستفيدين بالمحافظة، وتعاونهم المشترك مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //21:17ت م0194

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.