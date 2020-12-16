شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفرالباطن يناقش مع «الكهرباء» تحويل الشبكة إلى أرضية والان نبدء بالتفاصيل
كما ناقشوا وضع خطة زمنية لتحويل الشبكة الكهربائية الموجودة داخل الأحياء من هوائية إلى أرضية، ورفع مستوى المكتب التابع للشركة إلى إدارة للسعي إلى خدمة الأهالي بصورة أفضل.
وفي ختام اللقاء، شكر سموه حرص المسؤولين في الشركة على زيارتهم المحافظة للوقوف على احتياجاتها، مشيدا بما تبذله الشركة من جهود في إيصال خدمات الكهرباء لجميع المستفيدين بالمحافظة، وتعاونهم المشترك مع الجهات ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفرالباطن يناقش مع «الكهرباء» تحويل الشبكة إلى أرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.