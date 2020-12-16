شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الشرقية : نحرص على توفير أجواء هادئة للاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان لقاء(اختبارات بلا قلق)مشيدًا بجهود حكومتنا الرشيدة في دعم قطاع التعليم، ومؤكدًا على دور الإدارة في تقديم برامج نوعية آثارها إيجابية من قِبل خبراء ومختصين ليؤدي طلابنا اختباراتهم في أجواء هادئة بعيدة عن القلق.

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