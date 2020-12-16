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سلاح الجو الأمريكي يستخدم الذكاء الاصطناعي بطائرة عسكرية لأول مرة
لحظة تاريخية في الولايات المتحدة
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
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استخدم سلاح الجو الأمريكي الذكاء الاصطناعي (AI) على متن طائرة عسكرية، لأول مرة، خلال رحلة تدريبية في كاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وشهدت اللحظة التاريخية، التي وقعت في قاعدة بيل الجوية، خوارزمية ذكاء اصطناعي تتحكم في أجهزة استشعار الرادار وأنظمة الملاحة التكتيكية لطائرة U-2 Dragon Lady.
لحظة تاريخية فارقة:
لم يتم عرض أي أسلحة خلال الطلعة الجوية وكان الطيار لا يزال يقود الطائرة، لكن المسؤولين يحتفلون بهذا الإنجاز باعتباره لحظة فاصلة في محاولات وزارة الدفاع الأمريكية لدمج الذكاء الاصطناعي في الطائرات العسكرية.
وقال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز براون، الابن: “نعلم أنه من أجل القتال والفوز في صراع مستقبلي مع خصم نظير، يجب أن تكون لدينا ميزة رقمية حاسمة”.
دور الذكاء الاصطناعي:
وأضاف: “سيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًّا في تحقيق هذه الميزة، لذلك أنا فخور للغاية بما أنجزه الفريق، يجب أن نواكب التغيير وهذا يحدث فقط عندما يدفع طيارونا حدود ما اعتقدنا أنه ممكن”.
ويعتقد المسؤولون أن انتصار الذكاء الاصطناعي هو دليل على أنه القادم في المستقبل، وعلى الرغم من الإشارة إلى أنه من السهل جدًّا خداع الذكاء الاصطناعي اليوم بتكتيكات الخصم، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
فيما أوضح مساعد سكرتير القوات الجوية أن الهدف من المهمة هو تقريب المسافة بين البشر والآلة، حيث يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولًا عن المهام الفنية المحدودة، بينما يظل الطيارون البشريون مسيطرين على قرارات أخرى في الطائرة.
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