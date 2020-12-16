أمانة الرياض تبدأ ثاني مراحل تأهيل اللوحات على واجهات المباني التجارية

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء تنفيذ ثاني مراحل تأهيل اللوحات على واجهات المباني التجارية، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في المدينة والارتقاء بجودة الحياة فيها؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتركز أعمال تأهيل اللوحات على معالجة التشوهات البصرية الناتجة عن عدم التزام المنشآت التجارية بالضوابط المحددة للوحات، كالتباين في أحجامها بالمبنى الواحد، واستخدام خلفيات إضافية تشوه المظهر العام، ووضع لوحات في الأدوار العلوية، واستخدام إضاءات مزعجة تخالف الاشتراطات النظامية.

ونفذت الأمانة قبل بدء المرحلة الثانية دراسات تحليلية لحالة المباني القائمة وأوضاع اللوحات التجارية فيها، وحددت مظهرًا لكل مبنى وما يتطلبه من أعمال تطوير تعزز من دوره الإيجابي في تحسين المشهد الحضري للعاصمة، وأشركت ملاك المنشآت في بناء التصوّر المستقبلي للوحاتهم؛ انطلاقًا من حرصها على تفعيل مساهمة القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الحياة.

وتأتي خطوة تأهيل اللوحات على واجهات المباني التجارية متكاملة مع جهود أمانة منطقة الرياض لإزالة كافة مظاهر التلوث البصري، وتماشيًا مع مستهدف تحسين المشهد الحضري الذي يُعد أحد أبرز مستهدفات القطاع البلدي في رؤية المملكة 2030.



