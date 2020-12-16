فيديو.. لحظة وصول وتفريغ أول شحنة من لقاح كورونا للسعودية

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وثق مقطع فيديو لحظة تفريغ الشاحنات المحملة بلقاح “فايزر” لعلاج فيروس كورونا المستجد في مستودعات الشركة السعودية للخدمات اللوجستية، وذلك بعد وصول أول دفعة إلى الرياض.

وقال مراسل العربية عبدالمحسن الحربي: “إنه تم تفريغ الشحنة الأولى”، موضحًا استمرار وصول دفعات أخرى من اللقاح حتى مساء اليوم؛ حيث سيتم تخزينها في مستودعات الشركة المبردة من أجل اللقاح.

اللقاح مجاني للجميع:

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مؤكدًا أن اللقاح سيتم توفيره بشكل مجاني للجميع.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من 150 ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم- بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدًا مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

الفئات الأولى بأخذ اللقاح:

كما حدّدت “الصحة” الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عامًا، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30- 40، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

