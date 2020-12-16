خوارزمية أسراب الطيور لتقليل فاقد الطاقة الكهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، في المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية الـ18، تحت شعار (تكامل الصيانة مع إدارة الأصول)، الذي يعقد افتراضيا ليومين.

وجاءت مشاركة الشركة من خلال ورقتي عمل، قدم الأولى المهندس عبدالإله الصعيدي بعنوان (الحجم والموقع الأمثل للتوليد الكهروضوئي) في الجلسة الرابعة التي أدارها نائب الرئيس التنفيذي لـ(نقل الكهرباء) المهندس وليد السعدي، التي حملت عنوان (صيانة المنظومات الكهربائية)، أما الورقة الثانية فقدمها المهندس ماجد السادة بعنوان (الصيانة العامل الرئيس لنجاح إدارة الأصول). كما شملت المشاركة المعرض المصاحب للمؤتمر.

وأوضح الصعيدي من خلال ورقة العمل أن معظم أسطول توليد الطاقة في المملكة يعمل على التوليد المركزي لتلبية متطلبات الطاقة، حيث يعد التوليد الموزع أحد الحلول البديلة أخيرا، مما يعزز ويزيد من كفاءة وموثوقية تشغيل المنظومة الكهربائية وإيجاد الحجم والموقع الأمثل لتطبيق التوليد الموزع، بالاعتماد على الطاقة الكهروضوئية ومن خلال استخدام آلية خوارزمية أسراب الطيور؛ من أجل تقليل الفاقد من الطاقة في الشبكة، وتحسين الجهد العام في المنظومة. وأضاف بأنه من أجل التحقق من ذلك تمت دراسة حالة شبكة مدينة ليلى، ووفقا لنتائج البحث العلمي تم التوصل إلى أنه يمكن تقليل نسبة الفاقد من الطاقة في شبكة مدينة ليلى بمقدار 29%.