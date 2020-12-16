شكرا لقرائتكم خبر مقر جديد لمركز ذوي الإعاقة بجامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واطلع على التجهيزات والإمكانيات المتاحة لفئة ذوي الإعاقة ومدى فاعليتها وإسهامها في مسيرتهم العلمية، مشيدا بجهود منسوبي المركز في توفير وتقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة.واجتمع رئيس الجامعة بعدد من الطلاب ذوي الإعاقة للحديث عن مسيرتهم العلمية في الجامعة والاحتياجات المتوفرة، وكذلك التي يجب توفيرها، وذلك بحضور جهات الاختصاص.
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