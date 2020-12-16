شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يهنئ أمير الكويت بتشكيل الحكومة ويشيد بعمق العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا، أمس الأول، بأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بتشكيل أول حكومة في عهده الزاهر.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره، أعرب أمير الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوها بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين، ملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية بعثها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بأمير دولة الكويت الشقيقة.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لأمير الكويت بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الميمون، معربا عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة.

من جهته أعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية، مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين والشقيقين.

كما أجرى ولي العهد، اتصالا هاتفيا، أمس، بولي العهد بدولة الكويت الشقيقة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية وتمنياته لها بالتوفيق.

من جهته أعرب ولي العهد بدولة الكويت عن الشكر والتقدير لولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة لملك مملكة بوتان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.