«الوطنية للإسكان» توقع شراكة تطوير مع الشركة العقارية السعودية

وقعت الشركة الوطنية للإسكان، أمس الثلاثاء، بمقرها في مدينة الرياض اتفاقية مع الشركة العقارية السعودية لتوفير 557 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج سكني بمشروع الضاحية شرق الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي والرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم بن محمد العلوان.

ويمتد المشروع على مساحة تصل إلى 430.296 م2 في حي الرمال شرق الرياض، ويقع على بُعد خمس وعشرين دقيقة من وسط المدينة بالقرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الإمام محمد بن سعود ومطار الملك خالد الدولي، وبمساحات أراض للوحدات التي تتنوع بين الفلل والدوبلكسات تبدأ من 230 م2 الى 765 م2، فيما يُعدّ مشروع الضاحية استمرارًا للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة من مساجد ومدارس وحدائق وأماكن ترفيهية وخدمية ومحلات تجارية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي على حرص الشركة على توفير بيئة إسكانية متكاملة، وتنمية قطاع التطوير العقاري وتحفيزه وتعزيز جاذبيته لإيجاد مشاريع سكنية متكاملة وعصرية تشمل مختلف المدن.

وأضاف: نهتم بتطوير المزيد من المشاريع التي لا تقتصر على مجرد توفير الوحدات المتنوعة ذات التصاميم المميزة والنماذج العصرية، وإنما نعمل أيضًا على توفير بيئة متكاملة من حيث المرافق والخدمات لتلبية التطلّعات وتحقيق أعلى معايير الجودة في قطاع التطوير العقاري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان وكذلك برنامج جودة الحياة، ضمن برامج رؤية المملكة 2030، كما نهتم أيضًا بالتعاون مع شركائنا من الشركات المتخصصة لتحقيق ما نصبو إليه، بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج سكني على مستوى مناطق المملكة".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية إبراهيم بن محمد العلوان أن الشركة تتمتع بالخبرة الكافية لأكثر من 44 سنة في القطاع العقاري، مؤكدًا التزام العقارية السعودية بالمواصفات الفنية المحددة التي وضعتها الوطنية للإسكان، خلال فترة التنفيذ، لبناء مجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات اللازمة في مجتمع سكني واحد وتقدم جودة الحياة للمستفيدين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الشركة الوطنية للإسكان مع شركات القطاع الخاص ممثلًا بالمطوّرين العقاريين لتوفير الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان.