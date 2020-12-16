«الصحة» تعلن عدد الجرعات اللازمة للوقاية من «كورونا»

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن جرعتين فقط من لقاح كورونا المستجد، تحميان من العدوى بالفيروس.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، قالت الوزارة: جرعتان من لقاح "كوفيد-19" تحميك بإذن الله من العدوى، موضحة أن اللقاح يؤخذ عن طريق الحقن بالعضلات، والجرعتان يفصل بينهما 3 أسابيع.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشفت الوزارة الصحة، عن تسجيل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة. وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 360335، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 351192.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6080 حالة، فقد تم تسجيل 11 حالة وفاة، و199 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أول دفعة وصلت إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء، وقال الربيعة: «سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.. يسعدني أن أبشر الجميع، مواطنين ومقيمين، بوصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح هذا اليوم.. من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات».

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