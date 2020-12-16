رئيس «الأركان» يبحث مع نظيره الأمريكي ضمان أمن وسلامة المنطقة

أكدا ضرورة التصدي للإرهاب
استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق له بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.
وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، والتأكيد على التصدي لأشكال الإرهاب لضمان أمن وسلامة المنطقة بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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