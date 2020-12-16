الحربي: تكرار السلوك الجوي لنوفمبر.. وخلية رعدية على الأبواب

أكد الراصد الجوي على الحربي، اليوم الأربعاء، أن السلوك الجوي لشهر نوفمبر، سوف يتكرر خلال هذه الأيام، لافتًا إلى أن حالة الأسبوع المقبل، خصب واسع وربما يطول مكوثها.

وعبر حسابه على تويتر، قال الحربي: الخير مقبل بأمر الله؛ حيث تمر البلاد بموجة شرقية رطبة تعبر بحر الغرب نحو مضيق المندب، مع تحرك كتلة مدارية رطبة نحو المملكة من أثر النشاط المداري.

ولفت إلى أن تيار البحري الدافئ والرطب يعني طاقة كامنة للرفع، موضحًا أن هناك خلية رعدية وسط البحر الأحمر قبالة ساحل الشعيبة من الجنوب الغربي.

وأضاف: رطوبة (٨٥٠) كانت كفيلة بنشوء هذه الحالة، وذلك لقيمة صعود الهواء؛ بسبب طاقة الرفع البحري، والاندفاع الرطب عبر شرقيات بحر العرب عندما تصل إلى الصومال واليمن، مؤكدًا أن هذا يعني ـ بأمر الله ـ أن الخصب قادم.

وكان الحربي، توقّع الأحد الماضي، أن تشهد البلاد حالة جوية أشبه بتلك التي مرت بها في نوفمبر الماضي، حتى غد الخميس المقبل.

وقال: الخير مقبل بأمر الله، وكأننا مع سيناريو شهر نوفمبر؛ حيث تمر البلاد بحالة جوية بدأت الإثنين الماضي وحتى الخميس، وبعد ذلك تمر البلاد بموجة شرقية رطبة تعبر بحر الغرب نحو مضيق المندب، مع تحرك كتلة مدارية رطبة نحو المملكة من أثر النشاط المداري.

وأضاف الحربي،: بدأ الالتقاء بين كتلة الحراك المداري السطحي الرطب والحراك الشمالي العلوي البارد وتياراته تؤثر على مناطق تبوك ما يجعل فرص نشوء سحب الأمطار الرعدية أمرًا واردًا؛ لتشمل السواحل والمرتفعات، وتكون أكثر غزارة في الجبال الأقرب للسواحل.

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