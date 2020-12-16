صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغا بسقوط مقذوف عسكري في أرض فضاء، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان، وتناثرت شظاياه بمواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار. وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مقذوف حوثي على قرية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.