السعودية اليوم / فلسطين تسجل 2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 26 وفاة، و2525 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 80 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

// انتهى //

20:54ت م

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رام الله 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 26 وفاة، و2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و2240 حالة تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 80 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.// انتهى //20:54ت م0188

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