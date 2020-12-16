السعودية اليوم / الجزائر تعلن مصرع أفراد طاقم المروحية العسكرية الثلاثة



الجزائر 1 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية في ساحل مدينة بو هارون بمحافظة تيبازة شمال غرب العاصمة الجزائرية أسفر عن مصرع طاقمها المتكون من ضابطين برتبة مقدم وضابط برتبة ملازم أول.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، انتشال جثة أحد الضحايا فيما يجري البحث عن زميليه، مشيرةً إلى أن طاقم المروحية التابعة لقوات البحرية كان في مهمة تدريبية، وأنه فُتح تحقيق لمعرفة أسباب سقوطها.

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20:48ت م

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