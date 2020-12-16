السعودية اليوم / لبنان تسجل 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 2056 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 105033، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1234 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة .

// انتهى //

19:55ت م

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بيروت 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 2056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 150933 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 105033، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1234 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة .// انتهى //19:55ت م0181

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