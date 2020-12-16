السعودية اليوم / مفتشات الموارد البشرية بالرياض ينفذن أكثر من "1000" زيارة على المنشآت



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

تمكنت فرق التفتيش النسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 21 ألف زيارة ميدانية على المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل والنوادي النسائية

وأسفرت الزيارات -التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها- عن رصد 4000 مخالفة أغلبها للفقرة 20 و21 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات، إضافة إلى مخالفات عدم وجود عقود العمل والتأمين الطبي .

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن عمل المفتشات لايقتصر فقط على تحرير المخالفات بل يمتد الى الإرشاد المهني للموظفات في القطاع الخاص والإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بالحقوق والواجبات، مؤكداً أن الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة ممثلاً بقطاع التفتيش النسائي مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل .

// انتهى //

19:48ت م

0179



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واستمكنت فرق التفتيش النسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 21 ألف زيارة ميدانية على المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل والنوادي النسائية الرياضية ، إضافة إلى بعض المشاريع النسائية الصغيرة داخل الأحياء للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.وأسفرت الزيارات -التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها- عن رصد 4000 مخالفة أغلبها للفقرة 20 و21 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات، إضافة إلى مخالفات عدم وجود عقود العمل والتأمين الطبي .وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن عمل المفتشات لايقتصر فقط على تحرير المخالفات بل يمتد الى الإرشاد المهني للموظفات في القطاع الخاص والإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بالحقوق والواجبات، مؤكداً أن الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة ممثلاً بقطاع التفتيش النسائي مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل .// انتهى //19:48ت م0179

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مفتشات الموارد البشرية بالرياض ينفذن أكثر من "1000" زيارة على المنشآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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