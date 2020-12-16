السعودية اليوم / وزير الخارجية الأمريكي يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا



واشنطن 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن نتائج الفحوصات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفيروس

وأوضحت أورتاغوس في بيان صحفي اليوم أن الوزير بومبيو سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بالفيروس.

وأبانت أن الفريق الطبي لوزارة الخارجية يتابع حالة الوزير بومبيو عن كثب.

// انتهى //

19:20ت م

0170



واشنطن 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن نتائج الفحوصات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفيروس كورونا جاءت سلبية.وأوضحت أورتاغوس في بيان صحفي اليوم أن الوزير بومبيو سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بالفيروس.وأبانت أن الفريق الطبي لوزارة الخارجية يتابع حالة الوزير بومبيو عن كثب.// انتهى //19:20ت م0170

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