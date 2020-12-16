السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي



حائل 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي.

وناقش سموه خلال اللقاء آليات العمل الإسعافي في المنطقة، وخطط التطوير التي تتبناها الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030، واستعدادات الهيئة في المنطقة.

فيما نوه العويسي بما يجده فرع الهيئة من دعم من أمير منطقة حائل وسمو نائبه ، مؤكدا اهتمام الهيئة بتلبية احتياجات المنطقة.

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19:09ت م

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