السعودية | ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:18 مساءً, 16 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق له بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، والتأكيد على التصدي لأشكال الإرهاب كافة بما يهدد أمن وسلامة المنطقة.

بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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