السعودية | رئيس جمهورية أنغولا يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:10 مساءً, 16 ديسمبر 2020 م المناطق - واس استقبل فخامة الرئيس جواو مانويل غونكالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا ، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان .

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله لفخامة الرئيس الأنغولي , فيما حمّله فخامته نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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