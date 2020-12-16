شكرا لقرائتكم خبر عن "مكاني بينكم" تنطلق في الأحساء تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل
واشتمل التدشين على فيديو تعريفي عن الحملة، ومشهد تمثيلي بعنوان "مكاني بينكم "، وفيديو عن الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد خروج المستفيد إلى أسرته.
عقب ذلك اطلع سموه على تقرير عن مركز التأهيل الشامل بالأحساء لعام ٢٠١٩م.
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