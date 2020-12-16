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النفط يرتفع بفعل تفاؤل لقاح كورونا وتراجع الدولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء؛ بفعل تراجع الدولار والتقدم في توزيع لقاحات مرض كوفيد-19، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وتشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا.
وبحلول الساعة 1017 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا أو 0.5 بالمائة إلى 51.01 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.4 بالمائة إلى 47.83 دولار للبرميل.
وتراجع الدولار أمس الأربعاء مقابل سلة عملات إلى أدنى مستوياته منذ إبريل نيسان 2018.
في الوقت نفسه يبدو أن لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة مودرنا بصدد الحصول على موافقة تنظيمية هذا الأسبوع بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه آمن وفعال.
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