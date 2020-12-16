شكرا لقرائتكم فيديو.. الخطوط السعودية تكمل توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-16 فيديو.. الخطوط السعودية تكمل توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100% متابعات الخليج 365 - الرياض احتفلت الخطوط السعودية بإكمال توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100%. وأظهر مقطع فيديو نشرته الخطوط السعودية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، لقطات من تأهيل وتوطين وظيفة مساعد قائد الطائرة، معلقة عليه بالقول: “فخر السعودية كوادرها الوطنية”.



كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الخطوط السعودية تكمل توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.