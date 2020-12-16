شكرا لقرائتكم خبر إحباط محاولة تهريب 8.7 ملايين حبة كبتاجون في إرسالية «جريش» قادمة من تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجمارك السعودية محاولة تهريب نحو 8.7 ملايين حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة ضمن إرسالية «جريش» واردة من تركيا كانت في طريقها إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم أنه وفقا لمعايير الخطورة تمكن مركز الاستهداف بالجمارك من استهداف الإرسالية، وعند وصولها إلى الميناء تمكنت الجمارك من العثور على كمية حبوب الكبتاجون مخبأة داخل إرسالية «جريش» وذلك بإخفاء المضبوطات داخل الأكياس.

وأضاف أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، حيث ضبطوا داخل المملكة وعددهم ثلاثة أشخاص، سعودي وسوريان.

وأشار إلى أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائما بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب.

ونوه بالدعم غير المحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة، وذلك بتوفير الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات وغيرها من الممنوعات، مؤكدا أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تعمل بأقصى جهودها لتعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

محاولة التهريب