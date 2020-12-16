لبوة تثير هلع أهالي عمرة مكة والأمن يسيطر عليها

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وباشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة البلاغ وسارعت بإغلاق الشارع الذي يقع فيه المنزل احترازيا، وبعد معاينة الموقع تبين أن مصدر الصوت يعود للبوة بفناء إحدى الفلل السكنية بالحي موجودة منذ يومين فيه، حيث جرى تسليمها لمركز الشرطة التابع له الحي وإنهاء البلاغ المتقدم.وبحسب ما علمته «مكة» استدعى مركز الشرطة صاحب المنزل الذي كانت فيه اللبوة، حيث قدم الأوراق الثبوتية لتملكه لها، والتي تثبت أيضا تربيتها منذ سنوات، وبالتالي تسليمها له ونقلها في أقفاص خاصة أحضرها معه.
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