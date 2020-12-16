شكرا لقرائتكم خبر لبوة تثير هلع أهالي عمرة مكة والأمن يسيطر عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاق عدد من سكان حي العمرة في مكة المكرمة فجر أمس على صوت زئير أسد يعلو من أحد المنازل السكنية في الحي، مما أدخل الرعب في نفوسهم واضطرهم لملازمة منازلهم، خوفا على أنفسهم وعائلاتهم، الأمر الذي دفعهم إلى تمرير بلاغ لمركز العمليات الموحد 911 لمتابعة الصوت والتقصي منه.

وباشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة البلاغ وسارعت بإغلاق الشارع الذي يقع فيه المنزل احترازيا، وبعد معاينة الموقع تبين أن مصدر الصوت يعود للبوة بفناء إحدى الفلل السكنية بالحي موجودة منذ يومين فيه، حيث جرى تسليمها لمركز الشرطة التابع له الحي وإنهاء البلاغ المتقدم.

وبحسب ما علمته «مكة» استدعى مركز الشرطة صاحب المنزل الذي كانت فيه اللبوة، حيث قدم الأوراق الثبوتية لتملكه لها، والتي تثبت أيضا تربيتها منذ سنوات، وبالتالي تسليمها له ونقلها في أقفاص خاصة أحضرها معه.