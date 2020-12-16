السعودية | سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى قرى جازان الحدودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - العقيد محمد بن يحيى الغامدي: تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات

دبي - العربية.نت نشر في: 16 ديسمبر ,2020: 08:25 م GST آخر تحديث: 16 ديسمبر ,2020: 08:49 م GST

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