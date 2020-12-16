السعودية | رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأميركي الشؤون الدفاعية

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شكرا لقرائتكم رئيس هيئة الأركان السعودي يبحث مع نظيره الأميركي الشؤون الدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق له بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.
وبحث الجانبان خلال الاستقبال التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، والتأكيد على التصدي لأشكال الإرهاب لضمان أمن وسلامة المنطقة، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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