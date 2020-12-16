سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى قرى جازان

أعلنت مديرية الدفاع بالمدني، الأربعاء، سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مقذوفا عسكريا أطلقته مليشيا الحوثي سقط على إحدى القرى الحدودية، مؤكدًا عدم وجود إصابات أو أضرار.

وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، أن المقذوف العسكري، سقط في أرض فضاء، وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عنه أي أضرار أو إصابات.

وأوضح أنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

