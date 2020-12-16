الحصيني: أمطار على 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

رياح متوسطة السرعة على وسط وغرب وشرق السعودية
توقع الباحث في الطقس والمناخ، خريطة الأمطار المتوقعة خلال الـ «24» ساعة المقبلة.
وقال الحصيني بتغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنه من المتوقع خلال 24 ساعة المقبلة من مساء اليوم الإربعاء حتى صباح الخميس هطول أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من ما بين مناطق: «مكة وجازان والحدود الشمالية والقصيم وشمال الشرقية والكويت»، مشيرًا إلى هبوب رياح متوسطة السرعة على أجزاء من وسط وغرب وشرق المملكة.
كان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس الغد الخميس، سماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تسبقها رياح نشطة على أجزاء من مناطق: «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية» وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
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