هل يتم تحصيل الاشتراك الشهري للموظفين عن جزء من الشهر.. «التأمينات» تجيب

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تحصيل الاشتراك الشهري المستحق على الموظف يكون على أساس أنه «شهر كامل».

وأضافت المؤسسة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يتم تحصيل الاشتراك عن الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل الاشتراك عن جزء من الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته المؤسسة من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يتم تحصيل الاشتراك للتأمينات من الموظف اذا كان اخو يوم دوام (استقالة) هو العاشر من ديسمبر الماضي، علمًا بأن المدة محددة ومسجلة بحساباته في التأمينات بأن نهاية الأجر يوم 30 نوفمبر الماضي؟».

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