ردًا على أحد المستفيدين
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تحصيل الاشتراك الشهري المستحق على الموظف يكون على أساس أنه «شهر كامل».
وأضافت المؤسسة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يتم تحصيل الاشتراك عن الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل الاشتراك عن جزء من الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته المؤسسة من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يتم تحصيل الاشتراك للتأمينات من الموظف اذا كان اخو يوم دوام (استقالة) هو العاشر من ديسمبر الماضي، علمًا بأن المدة محددة ومسجلة بحساباته في التأمينات بأن نهاية الأجر يوم 30 نوفمبر الماضي؟».
اقرأ أيضًا:
صرف المعاش قبل الستين.. «التأمينات الاجتماعية» تحدد المطلوب
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتم تحصيل الاشتراك الشهري للموظفين عن جزء من الشهر.. «التأمينات» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.