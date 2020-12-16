الصحة السعودية توجه تعليمات "عاجلة" للمواطنين والمقيمين

وجهت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء، تعليمات عاجلة إلى المواطنين والمقيمين، بشأن لقاح كورونا .

ونصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

وقالت الصحة: "لا استغناء عن الكمامة بعد التطعيم مباشرة"، لافتة إلى أن بدء التطعيم بلقاح كورونا سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وأوضحت الوزارة أن "التركيز في المرحلة الأولى سيكون على المناطق الرئيسية في المملكة، مؤكدة أن أكثر من 150 ألف شخص سجلوا في صحتي للحصول على اللقاح".

وأعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم، تمهيدًا لبدء عملية التطعيم وفق الخطط التي أعلنت عنها الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "المواطن".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة، قولها إن عدد من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسحيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء أكثر من "150" ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

كما حدّدت "الصحة" الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40، فيما تستهدف المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.