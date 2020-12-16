السعودية اليوم / الأردن تسجل 2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2561 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 230274 حالة شفاء بعد تسجيل 4029 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3465 حالة.

// انتهى //

18:28ت م

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عمّان 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 267585 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 230274 حالة شفاء بعد تسجيل 4029 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3465 حالة.// انتهى //18:28ت م0152

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