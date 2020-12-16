السعودية اليوم / هيئة حقوق الإنسان تنظم ورشة عن الإجراء المبسط لإعداد التقارير المقدمة لآليات حقوق الإنسان التعاقدية



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

نظمت هيئة حقوق الإنسان اليوم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل -عن بعد- بعنوان "تعريف الإجراء المبسط لإعداد التقارير المقدمة لآليات حقوق الإنسان التعاقدية.

وأكد عضو مجلس الهيئة نائب رئيس اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الدورية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان زهير الزومان ، خلال افتتاحه الورشة أن الهيئة حرصت على إقامتها لتحقيق المزيد من التقدم في مجال تقديم التقارير لهيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما وأن المملكة تُعد من الدول الملتزمة بتقديم تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة تشهد إصلاحاتٍ وتطوراتٍ كبيرةٍ في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030، وأن هناك أكثر من (70) إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً شملت مجالات حقوق المرأة، والطفل، والعمال الأجانب، والعدالة الجنائية، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

من جهته أشاد منسق برنامج التعاون الفني التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مؤيد مهيار بحرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المُنبَثِقة عن الاتفاقيات التي أصبحت طرفاً فيها، وحوارها البناء وتفاعلها مع هيئات المعاهدات، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات بعد مناقشة التقارير الدورية التي تُقَدِّمُها المملكة لها، وذكر أن صدور الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، أَمْرٌ جيد ويجب أنْ يشار إليه بالبنان. منوهاً بالدور الذي تقوم به هيئة حقوق الإنسان.

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18:27ت م

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