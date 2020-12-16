الهجرة والإرهاب.. تصريحات المشيشي تثير الجدل في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت تصريحات رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، في قناة فرنسا 24، حول ربط الهجرة غير الشرعية بالإرهاب جدلا واسعا في تونس.

وأكد المشيشي في تصريحاته، أن بلاده مستعدة لترحيل التونسيين في فرنسا المتواجدين بشكل غير قانوني، أو من يتبنى خطابا متطرفا، شريطة أن يتم ترحيلهم وفق احترام حقوق الإنسان.



وانتقد الباحث التونسي عبيد الخليفي عبر صفحته على فيسبوك تصريحات المشيشي، وقال إن "رئيس الحكومة عاد من فرنسا بعدوى كورونا بعد إصابة وزير المالية التونسي علي الكعلي بها، كما وصف المهاجرين غير الشرعيين بالإرهابيين".

بدوره عبر مهاب بن قروي الناشط التونسي بالمجتمع المدني، في فيسبوك أيضاً عن استيائه من هذه التصريحات قائلا بشكل ساخر "نحمد الله أن المشيشي لم يتوجه إلى إيطاليا لكان قال إن الهجرة السرية تقترن بالفاشية وموسيليني".

وانتقد محمد العربي الجلاصي القيادي بحزب التيار الديمقراطي التونسي، على فيسبوك، توصيف المهاجرين التونسيين غير الشرعيين بالإرهابيين.

وأكد أن ما قاله المشيشي يعتبر "هفوة لا تغتفر في حق المواطنين (التونسيين) المهاجرين، وفي حق الدولة (التونسية) التي يمثلها".

وأشار قائلا: "كلمة كهذه تليق بأحد زعماء اليمين المتطرف أو زعيماته لا برئيس حكومة يفترض أنه يعرف تعقيدات الهجرة غير الشرعية وأسبابها".

وأجرى المشيشي زيارة إلى فرنسا السبت الماضي، بدعوة من الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس، وكان مقرر أن يزور إيطاليا بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، لكن إصابة وزير المالية التونسي علي الكعلي بفيروس كورونا حالت دون ذلك.