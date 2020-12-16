2020-12-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يتيح تطبيق WhatsApp لأي شخص الاتصال بك سواء من خلال مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية طالما كان لديه رقمك ولا يمكنك إلغاء هذه الخاصية أبدًا من على تطبيق الرسائل الفورية، ولكن تمتلك أجهزة الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد خيار كتم صوت مكالمات واتساب دون التأثير على المكالمات الخلوية.

كيفية كتم صوت مكالمات WhatsApp

وأوضح موقع How To Geek كيفية كتم صوت مكالمات WhatsApp على أجهزة الأندرويد من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتساب على هاتفك > انقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى > داخل قائمة الخيارات اختر الإعدادات Settings > ثم اختر الإشعارات Notifications.

بعد ذلك مرر لأسفل إلى قسم المكالمات Calls وانقر على نغمة الرنين Ringtone واختر لا شيء None من القائمة المقترحة أمامك وذلك لإيقاف تشغيل نغمة الرنين لمكالمات واتساب.

بعد ذلك، انقر على خيار الاهتزاز Vibrate وبدله إلى إيقاف Off.

إذا تلقيت مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو عبر WhatsApp بعد تطبيق هذه الخطوات، فلن يصدر هاتفك رنينًا أو يصدر صوتًا، وسيظل هذا التفضيل نشطًا حتى تقوم بالتبديل يدويًا إلى الإعدادات السابقة، ومع ذلك، ستظل تنبيهات المكالمات تظهر لك في إشعارات الهاتف.

وإذا كنت لا تريد كتم صوت جميع مكالمات واتساب، فيمكنك أيضًا تطبيق هذا الخيار لجهة اتصال معينة، وذلك عن طريق الدخول في دردشة جهة الاتصال المنشودة، وفتح ملف التعريف الخاص به.

بعد ذلك توجه إلى الإشعارات المخصصة Custom Notifications، وضمن قسم إشعارات المكالمات Call Notifications في أسفل الصفحة، عيّن نغمة الرنين على بلا مع إيقاف الاهتزاز.

عند القيام بذلك، سيتم كتم إشعارات المكالمات الواردة من هذا الشخص، بينما ستستمر المكالمات من بقية جهات الاتصال الخاصة بك في الرنين على هاتفك كالمعتاد.



