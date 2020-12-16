شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفتيشية لأمانة الطائف تكشف مخالفات صوالين الحلاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت فرق الرقابة الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة أنشطة صوالين الحلاقة الرجالية من خلال الجولات التفتيشية لضبط المخالفات الصحية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى، وشملت الحملة أكثر من 85 صالونا للحلاقة الرجالية تم الوقوف عليها.

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة رصدت تجاوزات صحية متنوعة، منها تدني مستوى النظافة وتدني بيئة العمل، وعدم التقيد بالزي الموحد، وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، كما تم ضبط مخالفات نظامية منه عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وانتهاء الرخص البلدية، وعدم الاستخدام الواحد لأدوات الحلاقة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية مستمرة على كافة الأنشطة التجارية والمتعلقة بصحة المستهلك، وتتابع فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الرقابة اليومية، من خلال جولات على مدار اليوم، ويتم استهداف الأنشطة المخالفة بجولات متلاحقة، للتأكد من تصحيح المخالفات والعمل وفق اللوائح والتعليمات البلدية.