شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق مع جراح أجرى عملية تكميم لشاب بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):فتحت مديرية الشؤون الصحية في جدة التحقيق مع طبيب شهير يعمل في مستشفى شمال المحافظة، بعد إجراء عملية تكميم لشاب.
وقال الشاب إنه تقدم بشكوى رسمية ضد الجراح، حيث أجرى له عملية تكميم قبل 4 سنوات، وبعدها تعرض لعدة مضاعفات أدت لمعاناته طوال هذه الفترة، وفقًا لـ " عكاظ ".
وأوضح أنه يعاني من الاسترجاع والآم شديدة بالمعدة، منعته عن الأكل والشرب، موضحًا أنه نقل معاناته للطبيب الذي طلب منه إزالة المرارة لإيقاف الاسترجاع، وإجراء عملية تغيير مسار للمعدة لإيقاف الآلام، مما جعله يقدم الشكوى.
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