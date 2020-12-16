«كورونا» في السعودية.. 3 مناطق تتصدر الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 53 حالة جديدة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 32 حالة، والمنطقة الشرقية بتسجيل 30 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 24 حالة، وعسير 14، وتم تسجيل 6 حالات إصابة في مناطق تبوك والجوف والقصيم، وتسجيل 5 حالات بمنطقة نجران، وسجلت منطقتا حائل وجازان حالتان في كل منهما.

وكانت وزارة الصحة، كشفت عن تسجيل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة. وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 360335، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 351192. وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6080 حالة، فقد تم تسجيل 11 حالة وفاة، و199 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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