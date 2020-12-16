بالفيديو.. وزير الصحة: سيتم توزيع لقاح كورونا خلال 3 أيام

استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أول دفعة وصلت إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الربيعة، في تصريحات خلال ملتقى ميزانية 2021: «سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة»، مضيفًا: «يسعدني أن أبشر الجميع، مواطنين ومقيمين، بوصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح هذا اليوم».

وأضاف: «من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات».

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. وناشدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، مؤكدةً أن اللقاح آمن «ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس».

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد– 19) من خلال تطبيق «توكلنا»، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات «توكلنا» الرسمية: التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

ودعت «سدايا» جميع مستخدمي تطبيق «توكلنا» إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).

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