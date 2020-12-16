بالصور.. «الملكية الفكرية» تضبط محال الأجهزة الإلكترونية والمطبوعات

ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، قامت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، بجولات ميدانية استهدفت المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك امتدادًا للجولات الميدانية المعتادة التي تقوم بها الفرق التفتيشية على المنشآت العامة والمحلات التجارية. وتركزت الحملة خلال مرحلتها الأولى على محلات أجهزة الحاسب الآلي والمطبوعات والمصنفات الصوتية والإلكترونيات التي يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مزاولة نشاطها.

وتؤكد الهيئة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها. وتتيح الهيئة قنوات التواصل مع المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي @ saipksa والبريد ([email protected]) والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.

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