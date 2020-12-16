مرتبطة بالأمراض والعمر
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي يستمر عملها عن بُعد؛ وذلك بعد استفسار مفاده: «بخصوص كتلة الجسم، هل يعلق العمل إلى نهاية الجائحة؟ بعد الاستفسار من وزارة الصحة تم التوجيه من قبلهم لكم».
وأكد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» أن من يعانون من السمنة المفرطة ضمن هذه الفئات، بجانب من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عامًا؛ وذلك حسب تصنيف وزارة الصحة حتى إشعار آخر
وأشارت الموارد البشرية إلى أن الفئات التي يستمر عملها عن بُعد تضمنت من يعاني من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، والأمراض القلبية المزمنة، ونقص المناعة المكتسب.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل عن بُعد.. «الموارد البشرية»: يشمل 5 فئات من الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.