تنبيهات من الأرصاد لقاطني الباحة.. والدفاع المدني يحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة المخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة، لا سمح الله.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد إلى سحب رعدية ممطرة متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه حتى الساعة الـ9 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.