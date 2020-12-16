الصمعاني: العدل ذللت الصعوبات بإعادة هندسة الإجراءات ورقمنتها

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي الوفي، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021.

وثمَّن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة إقرار الميزانية وما جاء فيهما من حرص القيادة الرشيدة على تجاوز تبعات الجائحة وآثارها المختلفة وإعطاء الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم واتخاذ تدابير مالية واقتصادية، هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن وزارة العدل اتخذت طريق التقدم والتطوير المستمر طريقاً متوائماً مع ما سارت عليه المملكة من تحولات إيجابية ونقلات نوعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في ظل رؤية طموح، هدفها جعل المملكة أنموذجاً ناجحاً ورائداً على الأصعدة كافة. وقال إن الوزارة أولت عناية كبيرة لخدمة المستفيدين والمتقاضين وتحقيق رضاهم والحرص على تسهيل التعاملات وتذليل الصعوبات كافة بإعادة هندسة الإجراءات ورقمنتها ورفع كفاءة العمل والأداء، بما ينسجم مع تطلعات قيادة المملكة العربية السعودية، في تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم في هذه البلاد، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية.