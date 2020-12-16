السعودية اليوم/ أمانة الجوف تزرع 180 ألف وردة شتوية لتزيين شوارع وميادين مدينة سكاكا



سكاكا 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة الجوف , زراعة 180 ألف شتلة من الورود والأزهار الشتوية في الشوارع والميادين والساحات والحدائق العامة بمدينة سكاكا، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وزيادة المسطحات الخضراء.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الأمانة حرصت على زراعة الأزهار والورود ضمن خطة التشجير بما يتناسب مع كل موسم لتحسين المشهد البصري وخدمة الأهالي، إلى جانب زراعة الأشجار في مختلف المواقع لزيادة المساحة الخضراء من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية .

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16:42ت م

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