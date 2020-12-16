السعودية اليوم / جامعة الأمير سلطان ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي يستعرضان جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

عرضت جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة اليوم، البحث المشترك الذي قام به مركز الدراسات المالية بالجامعة حول "تأثير جائحة

وتهدف الدراسة التي عرضت في مقر الجامعة بالإضافة إلى بثها افتراضيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي , إلى الخروج بتقرير لتوحيد الأداء لمنظمة الأمم المتحدة في دعم جهود المملكة للتخفيف من آثار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والمجتمع مع الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، من خلال التقيّد بشعار (لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب) الذي سيُمكّن المملكة من مضاعفة جهودها لتحقيق أجندة الأمم المتحدة لعام 2030م وأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية

وتسلط الدراسة الضوء على المشهد الاقتصادي والاجتماعي للمملكة , كما تعمل على توسيع نطاق مجموعة من التوصيات المحتملة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالدعم والسياسات، بما في ذلك التوصيات التي تم تضمينها في تقرير الأمم المتحدة السابق في موجز القدرات الخاص بالأمم المتحدة في المملكة حول كورونا , حيث تستند هذه المجموعة من التوصيات والتقييم والتحليل والسياسات العامة مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة، إلى ركائز التنمية الخمس التي تم تسليط الضوء عليها في إطار عمل الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لـوباء كورونا لتقديم الدعم للبلدان والمجتمعات لمواجهة هذا الوباء، بما يتماشى مع تقرير المسؤولية المشتركة للأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني أن الجامعة قدمت دراسة مكثفة عبر مركز الدراسات المالية بالجامعة حول الجهود التي قامت بها المملكة حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي والمبادرات والجهود التي قامت بها للتصدي لهذه الجائحة مقارنة مع الدول الأخرى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

//انتهى//

16:42ت م

0134



الرياض 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسعرضت جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة اليوم، البحث المشترك الذي قام به مركز الدراسات المالية بالجامعة حول "تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي والمبادرات والجهود التي قامت بها المملكة للتصدي لهذه الجائحة".وتهدف الدراسة التي عرضت في مقر الجامعة بالإضافة إلى بثها افتراضيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي , إلى الخروج بتقرير لتوحيد الأداء لمنظمة الأمم المتحدة في دعم جهود المملكة للتخفيف من آثار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد والمجتمع مع الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، من خلال التقيّد بشعار (لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب) الذي سيُمكّن المملكة من مضاعفة جهودها لتحقيق أجندة الأمم المتحدة لعام 2030م وأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.وتسلط الدراسة الضوء على المشهد الاقتصادي والاجتماعي للمملكة , كما تعمل على توسيع نطاق مجموعة من التوصيات المحتملة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالدعم والسياسات، بما في ذلك التوصيات التي تم تضمينها في تقرير الأمم المتحدة السابق في موجز القدرات الخاص بالأمم المتحدة في المملكة حول كورونا , حيث تستند هذه المجموعة من التوصيات والتقييم والتحليل والسياسات العامة مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة، إلى ركائز التنمية الخمس التي تم تسليط الضوء عليها في إطار عمل الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لـوباء كورونا لتقديم الدعم للبلدان والمجتمعات لمواجهة هذا الوباء، بما يتماشى مع تقرير المسؤولية المشتركة للأمين العام للأمم المتحدة.وأوضح رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد اليماني أن الجامعة قدمت دراسة مكثفة عبر مركز الدراسات المالية بالجامعة حول الجهود التي قامت بها المملكة حول تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي والمبادرات والجهود التي قامت بها للتصدي لهذه الجائحة مقارنة مع الدول الأخرى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.//انتهى//16:42ت م0134

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.