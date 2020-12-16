السعودية اليوم / السودان تسجل 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 218 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الحالات التراكمية بالفيروس في السودان إلى 22082، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى 1385، والتعافي إلى 12573 حالة.

// انتهى //

16:26ت م

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الخرطوم 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 218 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" ، و12 حالة وفاة، إلى جانب تعافي 86 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الحالات التراكمية بالفيروس في السودان إلى 22082، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى 1385، والتعافي إلى 12573 حالة.// انتهى //16:26ت م0129

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