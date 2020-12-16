السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يفتتح معرض فعالية "يوم الأرز الحساوي"



الأحساء 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس واس

افتتح معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي أمس المعرض المصاحب لفعالية "يوم الأرز الحساوي الأول" التي أقامتها كلية العلوم الزراعية والأغذية ، وتستمر لمدة يومين، بحضور عدد من وكلاء الجامعة والقائمين على زراعة الأرز الحساوي والمهتمين والمتخصصين في هذا المجال.

ويحتوي المعرض على عدة أركان للتعريف بكلية العلوم الزراعية والأغذية وأقسامها العلمية وموقعها المهم المتصدر في هوية الجامعة والمملكة وماهيّة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومجالاته، والمشاريع البحثية المستقبلية على الأرز الحساوي، وركن تعريفي عنه، وركن الإنتاج المخبري وتقييم المركبات الثانوية من مزارع خلايا الأرز الحساوي والتعريف الجزيئي لجينات ذات العلاقة بمقاومة الملوحة في الأرز الحساوي، وركن يركز على موضوع الحرارة والرطوبة وتأثيرها على تخزين وجودة الأرز الحساوي، وطرق تخزينه، إضافة إلى صور احترافية تجسد مراحل زراعة الأرز الحساوي وحصاده وصولا إلى المائدة، وأطباق من التراث الأحسائي توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل .

// انتهى//

16:20ت م

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