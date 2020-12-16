السعودية اليوم / أكثر من 15000 مستفيد من خدمات مركز تأكد في الحدود الشمالية



عرعر 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـ 15087 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن، حيث إن هذه المراكز خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لايشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

// انتهى //

16:02ت م

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عرعر 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واسقدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـ 15087 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن، حيث إن هذه المراكز خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لايشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //16:02ت م0120

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